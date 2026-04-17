Qualifiée pour les quarts de finale du célèbre tournoi indoor de Stuttgart sur terre battue, Coca Gauff, qui défendra son titre à Roland‐Garros, a osé une compa­raison auda­cieuse concer­nant son jeu et surtout son coup droit qui n’est pas toujours l’arme prin­ci­pale de son jeu.

Est‐ce qu’elle passe un message à l’Espagnol venu au chevet de Swiatek ? Ce n’est pas impossible…

Coco Gauff after beating Samsonova in Stuttgart



“Who did you model your game around?”



Coco : “The grea­test clay court player is Rafa. I don’t quite play like him but I do try to hit my fore­hand like he does on clay. I don’t run around as much because my fore­hand isn’t as good as… pic.twitter.com/pN7soWDMEy — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 16, 2026

Question : « Sur qui avez‐vous modelé votre jeu ?

Coco Gauff : Le plus grand joueur sur terre battue est Rafa. Je ne joue pas tout à fait comme lui, mais j’essaie de frapper mon coup droit comme lui sur terre battue. Je ne cours pas autant autour parce que mon coup droit n’est pas aussi bon que le sien.

Question : Tu es en quelque sorte une version droi­tière de Rafa ?

Gauff : Comme une version Walmart de Rafa. Je ne veux pas me faire anéantir en ligne. »