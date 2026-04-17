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Gauff s’emballe un peu : « J’essaie de frapper mon coup droit comme Nadal sur terre battue »

Par
Laurent Trupiano
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1883
Tennis - Rome 2025 -

Qualifiée pour les quarts de finale du célèbre tournoi indoor de Stuttgart sur terre battue, Coca Gauff, qui défendra son titre à Roland‐Garros, a osé une compa­raison auda­cieuse concer­nant son jeu et surtout son coup droit qui n’est pas toujours l’arme prin­ci­pale de son jeu. 

Est‐ce qu’elle passe un message à l’Espagnol venu au chevet de Swiatek ? Ce n’est pas impossible… 

Question : « Sur qui avez‐vous modelé votre jeu ?
Coco Gauff : Le plus grand joueur sur terre battue est Rafa. Je ne joue pas tout à fait comme lui, mais j’essaie de frapper mon coup droit comme lui sur terre battue. Je ne cours pas autant autour parce que mon coup droit n’est pas aussi bon que le sien.
Question : Tu es en quelque sorte une version droi­tière de Rafa ?
Gauff : Comme une version Walmart de Rafa. Je ne veux pas me faire anéantir en ligne. »

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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