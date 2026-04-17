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Gauff s’emballe un peu : « Mon coup droit sur terre s’ins­pire vrai­ment de celui de Nadal »

Par
Laurent Trupiano
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Qualifiée pour les 14 de finale du célèbre tournoi indoor sur terre battue de Stuttgart, Coca Gauff qui défendra son titre à Roland‐Garros a osé une compa­raison auda­cieuse concer­nant son jeu et surtout son coup droit qui n’est pas toujours l’arme prin­cipal de sa palette technique. 

Est‐ce qu’elle passe un message à l’Espagnol venu au chevet de Swiatek, on ne le saura sans doute jamais…

« Je ne joue pas tout à fait comme lui, mais j’essaie de frapper mon coup droit comme lui sur terre battue comme le plus grand joueur sur terre battue de l’his­toire un certain Rafael Nadal. Après je ne tourne pas autant autour de mon revers parce que mon coup droit n’est pas aussi bon que le sien je dois bien l’avouer »

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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