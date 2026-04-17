Qualifiée pour les 1⁄ 4 de finale du célèbre tournoi indoor sur terre battue de Stuttgart, Coca Gauff qui défendra son titre à Roland‐Garros a osé une compa­raison auda­cieuse concer­nant son jeu et surtout son coup droit qui n’est pas toujours l’arme prin­cipal de sa palette technique.

Est‐ce qu’elle passe un message à l’Espagnol venu au chevet de Swiatek, on ne le saura sans doute jamais…

Coco Gauff after beating Samsonova in Stuttgart



“Who did you model your game around?”



Coco : “The grea­test clay court player is Rafa. I don’t quite play like him but I do try to hit my fore­hand like he does on clay. I don’t run around as much because my fore­hand isn’t as good as… pic.twitter.com/pN7soWDMEy — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 16, 2026

« Je ne joue pas tout à fait comme lui, mais j’essaie de frapper mon coup droit comme lui sur terre battue comme le plus grand joueur sur terre battue de l’his­toire un certain Rafael Nadal. Après je ne tourne pas autant autour de mon revers parce que mon coup droit n’est pas aussi bon que le sien je dois bien l’avouer »