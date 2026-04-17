Qualifiée pour les 1⁄4 de finale du célèbre tournoi indoor sur terre battue de Stuttgart, Coca Gauff qui défendra son titre à Roland‐Garros a osé une comparaison audacieuse concernant son jeu et surtout son coup droit qui n’est pas toujours l’arme principal de sa palette technique.
Est‐ce qu’elle passe un message à l’Espagnol venu au chevet de Swiatek, on ne le saura sans doute jamais…
Coco Gauff after beating Samsonova in Stuttgart— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 16, 2026
“Who did you model your game around?”
Coco : “The greatest clay court player is Rafa. I don’t quite play like him but I do try to hit my forehand like he does on clay. I don’t run around as much because my forehand isn’t as good as… pic.twitter.com/pN7soWDMEy
« Je ne joue pas tout à fait comme lui, mais j’essaie de frapper mon coup droit comme lui sur terre battue comme le plus grand joueur sur terre battue de l’histoire un certain Rafael Nadal. Après je ne tourne pas autant autour de mon revers parce que mon coup droit n’est pas aussi bon que le sien je dois bien l’avouer »
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 09:45