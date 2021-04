Après son forfait en huitièmes de finale au tournoi de Miami fin mars, Simona Halep est de retour pour la saison sur terre battue. Elle reprendra la compé­ti­tion cette semaine au tournoi de Stuttgart. En confé­rence de presse elle est revenue sur cette bles­sure et son envie de retrouver la terre battue.

« J’ai pris deux semaines de repos pour être capable d’être à 100%. J’ai eu un trai­te­ment à l’épaule. Maintenant, je me sens beau­coup mieux et je n’ai pas eu de douleur au cours des derniers jours où je me suis entraînée. Je me sens en forme et j’es­père pouvoir jouer de bons matchs ici. Ce serait formi­dable de retrouver un bon niveau pour commencer ces premiers tour­nois sur terre battue. […] Je veux gagner ce tournoi. J’ai toujours consi­déré Stuttgart comme un tournoi fantas­tique, qui se joue dans de bonnes condi­tions et qui a toujours été aimé par les spectateurs. »