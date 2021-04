Balayée par une impres­sion­nante Aryna Sabalenka en demi‐finales du tournoi de Stuttgart (3–6, 2–6), Simona Halep est revenue en confé­rence de presse d’après match sur cette défaite sèche. Selon elle, la Biélorusse a trop bien joué pour nourrir des regrets.

« C’était vrai­ment très diffi­cile de faire quelque chose sur le court face à une rivale jouant à ce niveau, elle a trop bien joué, mais je ne veux pas non plus trop penser à ce qui s’est passé. C’est juste un match, je préfère l’ou­blier et je pense que demain sera un nouveau jour. Ce soir (samedi) j’aurai du chocolat pour le dîner (rires) ! Je préfère me détendre et laisser derrière moi toute la frus­tra­tion. Je ne vais pas en faire un drame, la prochaine fois j’es­saierai de faire mieux », a déclaré une Simona Halep très détendue.