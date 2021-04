Après un début de saison correct (quart de fina­liste à l’Open d’Australie) puis perturbée par une bles­sure à l’épaule à Miami, Simpna Halep est de retour sur les courts et sur sa surface préférée à l’oc­ca­sion du tournoi de Stuttgart. Facile victo­rieuse de la Tchèque Marketa Vondrousova pour son entrée en lice en huitièmes de finale (6–1, 6–3), la Roumaine n’était pour­tant pas si confiante avant la rencontre.

« Commencer la saison sur terre battue me rend très heureuse et motivée, très motivée en fait. Malgré tout, j’étais un peu nerveuse avant le match parce que j’ai joué deux fois contre elle et elle m’a battu à chaque fois. J’avais un peu peur de ses amor­ties, alors mon entraî­neur Darren Cahill m’a dit que je devais être plus agres­sive. Ce que j’ai fait, et je pense l’avoir bien fait », a déclaré la 3e joueuse mondiale en confé­rence de presse d’après match.