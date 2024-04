En confé­rence de presse à Stuttgart, où elle est double tenante du titre, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek s’est adressée à ses détracteurs.

« Les attentes exté­rieures n’ont pas telle­ment d’im­por­tance parce que j’ai travaillé pour les gérer, mais il n’en reste pas moins que, parfois, elles vous blessent. Surtout lorsque vous savez que vous avez fait de votre mieux et que les gens conti­nuent de vous criti­quer. Ils ne connaissent pas toute la vérité, ce qui se passe aussi en dehors de la piste. Parfois, ce n’est pas facile. Je comprends comment le monde fonc­tionne et je ne m’at­tends pas à ce qu’il change, mais ce serait bien que les gens se souviennent que nous sommes humaines et que nous ne pouvons pas gagner tous les tournois. »