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Iga Swiatek, coachée par Nadal : « S’il m’a crié dessus à l’entraînement ? Non, mais honnê­te­ment, c’est Rafa. Peu importe ce qu’il dit, tu le fais à 100 % »

Par
Baptiste Mulatier
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Désormais entraînée par l’ancien coach de Rafael Nadal, Francisco Roig, Iga Swiatek a choisi de préparer sa tournée sur terre battue au sein de l’académie du roi de la terre battue, à Majorque. Un passage remarqué, puisqu’elle a pu béné­fi­cier des conseils de son idole, présente à ses côtés lors de plusieurs séances d’entraînement.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Laura Siegemund en huitièmes de finale du WTA 500 de Stuttgart (6−2, 6–3), la quadruple lauréate de Roland‐Garros a été inter­rogée sur le compor­te­ment de Rafa en tant que « coach » ou plutôt « mentor ». 

Question : « Rafa est‐il plutôt un entraî­neur strict ou plutôt décon­tracté ? »
Swiatek : « J’ai trouvé que la dyna­mique était un peu inha­bi­tuelle, car Francisco était évidem­ment son entraî­neur. J’ai l’impression que Rafa le lais­sait m’entraîner. Mais de temps en temps, il me donnait ses conseils. Je dirais qu’il est plutôt décon­tracté »
Question « T’a‐t‐il crié dessus une fois ? (rires) »
Swiatek : « Non, mais il me moti­vait de manière posi­tive. Je dirais détendu, mais d’un autre côté strict. Honnêtement, c’est Rafa. Peu importe ce qu’il va dire, tu vas le faire à 100 %. Tu connais son inten­sité. Quand il est sur le court, tu veux lui montrer la même énergie. Le simple fait qu’il soit là a évidem­ment fait son effet. »

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 08:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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