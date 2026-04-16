Désormais entraînée par l’ancien coach de Rafael Nadal, Francisco Roig, Iga Swiatek a choisi de préparer sa tournée sur terre battue au sein de l’académie du roi de la terre battue, à Majorque. Un passage remarqué, puisqu’elle a pu bénéficier des conseils de son idole, présente à ses côtés lors de plusieurs séances d’entraînement.
Lors de l’interview sur le court après sa victoire contre Laura Siegemund en huitièmes de finale du WTA 500 de Stuttgart (6−2, 6–3), la quadruple lauréate de Roland‐Garros a été interrogée sur le comportement de Rafa en tant que « coach » ou plutôt « mentor ».
Iga Swiatek spoke about her training with Rafa Nadal in Mallorca after her win in Stuttgart— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 15, 2026
“Is Rafa more a strict coach or an easy going coach?”
Iga : “I feel like the dynamics were kind of unusual, because Francisco was his coach obviously 😂. I feel he also let him coach me.… pic.twitter.com/CFwmO5dwp7
Question : « Rafa est‐il plutôt un entraîneur strict ou plutôt décontracté ? »
Swiatek : « J’ai trouvé que la dynamique était un peu inhabituelle, car Francisco était évidemment son entraîneur. J’ai l’impression que Rafa le laissait m’entraîner. Mais de temps en temps, il me donnait ses conseils. Je dirais qu’il est plutôt décontracté »
Question « T’a‐t‐il crié dessus une fois ? (rires) »
Swiatek : « Non, mais il me motivait de manière positive. Je dirais détendu, mais d’un autre côté strict. Honnêtement, c’est Rafa. Peu importe ce qu’il va dire, tu vas le faire à 100 %. Tu connais son intensité. Quand il est sur le court, tu veux lui montrer la même énergie. Le simple fait qu’il soit là a évidemment fait son effet. »
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 08:38