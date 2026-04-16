Désormais entraînée par l’ancien coach de Rafael Nadal, Francisco Roig, Iga Swiatek a choisi de préparer sa tournée sur terre battue au sein de l’académie du roi de la terre battue, à Majorque. Un passage remarqué, puisqu’elle a pu béné­fi­cier des conseils de son idole, présente à ses côtés lors de plusieurs séances d’entraînement.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Laura Siegemund en huitièmes de finale du WTA 500 de Stuttgart (6−2, 6–3), la quadruple lauréate de Roland‐Garros a été inter­rogée sur le compor­te­ment de Rafa en tant que « coach » ou plutôt « mentor ».

Iga Swiatek spoke about her trai­ning with Rafa Nadal in Mallorca after her win in Stuttgart



“Is Rafa more a strict coach or an easy going coach?”



Iga : “I feel like the dyna­mics were kind of unusual, because Francisco was his coach obviously 😂. I feel he also let him coach me.… pic.twitter.com/CFwmO5dwp7 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 15, 2026

Question : « Rafa est‐il plutôt un entraî­neur strict ou plutôt décon­tracté ? »

Swiatek : « J’ai trouvé que la dyna­mique était un peu inha­bi­tuelle, car Francisco était évidem­ment son entraî­neur. J’ai l’impression que Rafa le lais­sait m’entraîner. Mais de temps en temps, il me donnait ses conseils. Je dirais qu’il est plutôt décon­tracté »

Question « T’a‐t‐il crié dessus une fois ? (rires) »

Swiatek : « Non, mais il me moti­vait de manière posi­tive. Je dirais détendu, mais d’un autre côté strict. Honnêtement, c’est Rafa. Peu importe ce qu’il va dire, tu vas le faire à 100 %. Tu connais son inten­sité. Quand il est sur le court, tu veux lui montrer la même énergie. Le simple fait qu’il soit là a évidem­ment fait son effet. »