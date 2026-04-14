Désormais entraînée par l’ancien coach de Rafael Nadal, Francisco Roig, Iga Swiatek a choisi de préparer sa tournée sur terre battue au sein de l’académie du roi de la terre battue, à Majorque. Un passage remarqué, puisqu’elle a pu béné­fi­cier des conseils de son idole, présente à ses côtés lors de plusieurs séances d’entraînement.

Présente cette semaine au tournoi de WTA Stuttgart, où elle doit affronter Laura Siegemund en huitièmes de finale, la quadruple lauréate de Roland‐Garros est revenue sur cette semaine forcé­ment particulière.

« L’idée de venir à l’académie de Nadal m’est venue il y a environ deux mois. Je voulais changer quelque chose dans ma prépa­ra­tion avant la saison sur terre battue, car, évidem­ment, la dernière saison sur terre battue ne s’est pas vrai­ment déroulée comme espérée. Je voulais aller à Majorque parce que je connais­sais les instal­la­tions là‐bas, je connais­sais le court. Je savais que j’allais y faire un travail solide sans aucune distrac­tion. J’ai demandé à Rafa s’il serait possible qu’il vienne pour m’apporter une sorte d’inspiration, et aussi pour avoir son avis. C’était vrai­ment un privi­lège de l’avoir sur le court. Honnêtement, je n’avais pas beau­coup d’attentes, car je sais qu’il est super occupé et qu’il a beau­coup à faire. C’est un vrai privi­lège. J’étais vrai­ment honorée qu’il ait pu être là ces quelques jours. Je voulais aussi rencon­trer Francisco (Roig, son nouveau coach, ndlr). Je suis content qu’ils aient été là en même temps, car je pense que cela apporte encore plus de valeur au processus. Maintenant, je vais conti­nuer avec Francisco. C’est lui qui s’occupera de tout le processus. C’est le plan pour l’instant, et je n’ai pas d’autres projets pour le moment. »