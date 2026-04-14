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Iga Swiatek, conseillée par Rafael Nadal : « Je lui ai demandé s’il pouvait venir me donner son avis, mais honnê­te­ment, je n’avais pas beau­coup d’attentes »

Par
Baptiste Mulatier
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Désormais entraînée par l’ancien coach de Rafael Nadal, Francisco Roig, Iga Swiatek a choisi de préparer sa tournée sur terre battue au sein de l’académie du roi de la terre battue, à Majorque. Un passage remarqué, puisqu’elle a pu béné­fi­cier des conseils de son idole, présente à ses côtés lors de plusieurs séances d’entraînement.

Présente cette semaine au tournoi de WTA Stuttgart, où elle doit affronter Laura Siegemund en huitièmes de finale, la quadruple lauréate de Roland‐Garros est revenue sur cette semaine forcé­ment particulière. 

« L’idée de venir à l’académie de Nadal m’est venue il y a environ deux mois. Je voulais changer quelque chose dans ma prépa­ra­tion avant la saison sur terre battue, car, évidem­ment, la dernière saison sur terre battue ne s’est pas vrai­ment déroulée comme espérée. Je voulais aller à Majorque parce que je connais­sais les instal­la­tions là‐bas, je connais­sais le court. Je savais que j’allais y faire un travail solide sans aucune distrac­tion. J’ai demandé à Rafa s’il serait possible qu’il vienne pour m’apporter une sorte d’inspiration, et aussi pour avoir son avis. C’était vrai­ment un privi­lège de l’avoir sur le court. Honnêtement, je n’avais pas beau­coup d’attentes, car je sais qu’il est super occupé et qu’il a beau­coup à faire. C’est un vrai privi­lège. J’étais vrai­ment honorée qu’il ait pu être là ces quelques jours. Je voulais aussi rencon­trer Francisco (Roig, son nouveau coach, ndlr). Je suis content qu’ils aient été là en même temps, car je pense que cela apporte encore plus de valeur au processus. Maintenant, je vais conti­nuer avec Francisco. C’est lui qui s’occupera de tout le processus. C’est le plan pour l’instant, et je n’ai pas d’autres projets pour le moment. »

Publié le mardi 14 avril 2026 à 11:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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