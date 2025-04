Qualifiée pour les quarts de finale du WTA 500 de Stuttgart après une victoire nette et sans bavure face à la Polonaise Magdalena Frech (6−1, 6–1), Jessica Pegula a été inter­rogée en confé­rence de presse sur l’am­biance parti­cu­lière qui règne sur ce tournoi, qui affiche d’ailleurs complet jusqu’à lundi, jour de la finale.

« Le court central est vrai­ment cool. C’était fou de le voir plein à craquer. Au début, voir toutes les lumières et le reste, c’était vrai­ment génial. Il n’y a pas beau­coup de tour­nois où nous avons quelque chose comme ça. C’est incroyable de voir que c’est à guichets fermés. Je sais qu’il y avait beau­coup de suppor­ters polo­nais aujourd’hui (jeudi), mais je ne peux pas imaginer cela aux Etats‐Unis et, en tant qu’Américaine, j’ima­gine que ce serait très très bruyant. Et puis jouer avec les Porsche en arrière‐plan, c’est très diffé­rent mais vrai­ment cool. »