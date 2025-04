Décidément, Iga Swiatek n’y arrive pas face à Jelena Ostapenko. Opposée à sa bête noire en quart de finale du WTA 500 de Stuttgart, la numéro deux mondiale s’est inclinée en trois sets (6−3, 3–6, 6–2) et 2h06 de jeu.

La Polonaise ne trouve toujours pas la solu­tion contre une joueuse déve­lop­pant un tennis agressif et impres­sion­nant lors de leurs confron­ta­tions. La quin­tuple cham­pionne du Grand Chelem encaisse son sixième revers en autant de matchs face à la Lettonne. Une anomalie pour une joueuse de sa trempe.

Plus inquié­tant encore, Swiatek n’a jamais semblé en capa­cité de renverser la rencontre sur « sa » surface. Si elle s’ad­juge tout de même le second set, c’est surtout par l’im­pré­ci­sion de son adver­saire que la Polonaise doit son salut.

and she does it AGAIN !@JelenaOstapenk8 defeats Swiatek for a sixth time 6–3, 3–6, 6–2 to advance into the Stuttgart semi­fi­nals ! #PorscheTennis pic.twitter.com/uNQ60PGMy0