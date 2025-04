Le duel des soeurs Andreeva n’est pas allé au bout lors du premier tour du WTA 500 de Stuttgart.

Erika Andreeva (20 ans), 97e mondial et lucky‐loser, a été contrainte d’aban­donner en raison d’un problème physique alors que sa petite soeur, Mirra (17 ans), menait 6–2, 1–0.

« She showed me the way » 🥹💚



Unfortunately, Erika Andreeva is forced to retire due to injury sending Mirra Andreeva into the Round of 16.#PorscheTennis pic.twitter.com/CFEAE8X8FC