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Muchova à Rybakina après sa défaite en finale : « J’ai essayé de t’en empê­cher, mais on voyait bien que tu tenais abso­lu­ment à remporter la Porsche pour la deuxième fois »

Par
Thomas S
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Auteure de l’un des plus beaux points de la saison lors de sa victoire contre Elina Svitolina en demi‐finales du WTA 500 de Stuttgart, Karolina Muchova n’a rien pu faire face à Elena Rybakina, ce dimanche, en finale.

Battue 7–5, 6–1, en 1h20 de jeu, la joueuse tchèque ne rempor­tera donc pas pour la première fois de sa carrière ce tournoi si spécial où l’on repart avec une Porsche flam­bant neuve en plus du trophée en cas de sacre. 

Un honneur dont va béné­fi­cier la Kazakhstanaise pour la deuxième fois de sa carrière, après son titre en 2024. Du coup, Karolina a décidé de faire un peu d’hu­mour lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix. 

« Je vais commencer par Elena. Franchement, c’était trop fort. Tu as vrai­ment bien joué, et tu as aussi très bien soutenu ton équipe. J’ai essayé de t’en empê­cher, mais on voyait bien que tu tenais abso­lu­ment à remporter la Porsche pour la deuxième fois », a lancé la 12e joueuse mondiale sous les rires du public allemand. 

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 14:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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