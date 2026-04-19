Auteure de l’un des plus beaux points de la saison lors de sa victoire contre Elina Svitolina en demi‐finales du WTA 500 de Stuttgart, Karolina Muchova n’a rien pu faire face à Elena Rybakina, ce dimanche, en finale.

Battue 7–5, 6–1, en 1h20 de jeu, la joueuse tchèque ne rempor­tera donc pas pour la première fois de sa carrière ce tournoi si spécial où l’on repart avec une Porsche flam­bant neuve en plus du trophée en cas de sacre.

Un honneur dont va béné­fi­cier la Kazakhstanaise pour la deuxième fois de sa carrière, après son titre en 2024. Du coup, Karolina a décidé de faire un peu d’hu­mour lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix.

Karolina Muchova after losing to Rybakina in Stuttgart final



“I wanna start with Elena. Honestly too good. You played really well, as well to your team. I tried to stop you, but you clearly wanted the Porsche for the 2nd time really bad.”



😭😭😭😭 pic.twitter.com/PAdVxzvFkH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 19, 2026

« Je vais commencer par Elena. Franchement, c’était trop fort. Tu as vrai­ment bien joué, et tu as aussi très bien soutenu ton équipe. J’ai essayé de t’en empê­cher, mais on voyait bien que tu tenais abso­lu­ment à remporter la Porsche pour la deuxième fois », a lancé la 12e joueuse mondiale sous les rires du public allemand.