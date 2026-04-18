Regarder un match de Karolina Muchova ressemble presque à un poème tant sa tech­nique et son toucher sont assez uniques sur le circuit féminin. Et si la joueuse tchèque rajoute à cela un peu de fantaisie, on tutoie les sommets en termes de spec­tacle et de plaisir.

Opposée ce samedi à Elina Svitolina‐Monfils en demi‐finales du WTA 500 de Stuttgart, l’ac­tuelle 12e mondiale, en plus de s’être imposée après une sacrée bataille (6−4, 2–6, 6–4, en 2h15) a remporté l’un des points de la saison. Jugez donc par vous‐même…

Karolina Muchova almost won an INSANE point against Elina Svitolina in Stuttgart.



Behind the back?!



Even Elina couldn’t help but smile at how much it took to win this point 😂



This match is deli­ve­ring. pic.twitter.com/ez54jcoKwl — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 18, 2026

Un coup dans le dos suivi d’une amortie soyeuse, voici ce dont est notam­ment capable Muchova, qui sera opposée ce dimanche à Rybakina ou Andreeva pour un deuxième titre en 2026, après Doha.