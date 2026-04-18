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Muchova est une magi­cienne, Svitolina‐Monfils préfère en rire

Par
Thomas S
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Regarder un match de Karolina Muchova ressemble presque à un poème tant sa tech­nique et son toucher sont assez uniques sur le circuit féminin. Et si la joueuse tchèque rajoute à cela un peu de fantaisie, on tutoie les sommets en termes de spec­tacle et de plaisir.

Opposée ce samedi à Elina Svitolina‐Monfils en demi‐finales du WTA 500 de Stuttgart, l’ac­tuelle 12e mondiale, en plus de s’être imposée après une sacrée bataille (6−4, 2–6, 6–4, en 2h15) a remporté l’un des points de la saison. Jugez donc par vous‐même…

Un coup dans le dos suivi d’une amortie soyeuse, voici ce dont est notam­ment capable Muchova, qui sera opposée ce dimanche à Rybakina ou Andreeva pour un deuxième titre en 2026, après Doha. 

Publié le samedi 18 avril 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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