Regarder un match de Karolina Muchova ressemble presque à un poème tant sa technique et son toucher sont assez uniques sur le circuit féminin. Et si la joueuse tchèque rajoute à cela un peu de fantaisie, on tutoie les sommets en termes de spectacle et de plaisir.
Opposée ce samedi à Elina Svitolina‐Monfils en demi‐finales du WTA 500 de Stuttgart, l’actuelle 12e mondiale, en plus de s’être imposée après une sacrée bataille (6−4, 2–6, 6–4, en 2h15) a remporté l’un des points de la saison. Jugez donc par vous‐même…
Karolina Muchova almost won an INSANE point against Elina Svitolina in Stuttgart.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 18, 2026
Behind the back?!
Even Elina couldn’t help but smile at how much it took to win this point 😂
This match is delivering. pic.twitter.com/ez54jcoKwl
Un coup dans le dos suivi d’une amortie soyeuse, voici ce dont est notamment capable Muchova, qui sera opposée ce dimanche à Rybakina ou Andreeva pour un deuxième titre en 2026, après Doha.
Publié le samedi 18 avril 2026 à 16:46