Si elle avait été sacrée à Miami en mars dernier, Aryna Sabalenka a perdu contre Jelena Ostapenko lundi sa troi­sième finale en 2025 (après l’Open d’Australie et Indian Wells), sa quatrième à Stuttgart.

« J’ai perdu plusieurs finales diffi­ciles, et la seule solu­tion est d’avoir la mémoire courte, d’ou­blier complè­te­ment ce qui s’est passé. Bien sûr, il faut tirer les leçons de ses erreurs et aller de l’avant. C’est mon plan, et je vais faire de mon mieux pour, tout d’abord, mieux jouer à Madrid, et ensuite, revenir ici l’année prochaine et faire mieux », a déclaré la numéro 1 mondiale en confé­rence de presse.