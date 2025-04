Six victoires en six matchs. C’est le bilan dingue de Jelena Ostapenko contre Iga Swiatek après son nouveau succès contre la quin­tuple lauréate en Grand Chelem ce samedi à l’oc­ca­sion des quarts de finale du WTA 500 de Stuttgart.

Jelena Ostapenko after beating Iga Swiatek in Stuttgart



“She’s a great clay court player as well. But you know, I won French Open. So I can say the same thing about myself.” 😂



pic.twitter.com/lOKDj8zAAA