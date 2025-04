Battue pour la quatrième fois en finale du WTA 1000 de Stuttgart, Aryna Sabalenka est encore passée à côté de la Porsche promise à la lauréate du tournoi. C’est Jelena Ostapenko qui est repartie avec le bolide ce lundi.

« Félicitations Aryna… Je pense que tu me détestes main­te­nant parce que tu voulais telle­ment cette voiture. Je suis sûre que tu l’auras une autre fois. C’est génial de partager le court avec toi. Tu es une vraie cham­pionne », a déclaré la lauréate de Roland‐Garros 2017 lors de la céré­monie de remise des prix.

