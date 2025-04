Autrice d’une très belle semaine au WTA 500 de Stuttgart, ponc­tuée d’une victoire écra­sante en finale face à Aryna Sabalenka (6−4, 6–1), Jelena Ostapenko a montré qu’il fallait compter sur elle à son meilleur niveau. En confé­rence de presse, la lauréate de Roland‐Garros 2017 a confié qu’elle se voyait remporter le tournoi, dès son arrivée en Allemagne.

« J’aime beau­coup ce tournoi, il est très bien orga­nisé et il y a une très bonne ambiance. Je pense que j’ai joué un match extra­or­di­naire en finale contre Sabalenka. J’ai beau­coup analysé mes précé­dents matches contre elle et je suis entrée sur le court en sachant très bien ce que j’avais à faire. Je ne l’ai avoué à personne, mais dès que je suis arrivée ici, j’ai su ce qui allait se passer cette semaine, j’ai senti que j’al­lais gagner le titre. Je me vois jouer de mieux en mieux chaque jour, je suis extrê­me­ment confiante et je pense que je mérite de tels résultats. »