La joueuse italienne a dominé pour la première fois de sa carrière Coco Gauff. Pour Jasmine, c’est rassu­rant et c’est aussi peut‐être le début d’une nouvelle ère même si elle préfère rester prudente.

Jasmine Paolini after beating Coco Gauff in Stuttgart



“My goal is to have chances to win. Before I would lose [to top players] like 6–2, 6−1… well I don’t want to say that because maybe tomorrow Sabalenka will kill me” 😂😂😂



