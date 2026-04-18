Battu par Andreeva en trois sets (6−3, 3–6, 4–6), Iga est encore à la recherche de cette fameuse confiance qui permet d’aller cher­cher des titres. Sa prépa­ra­tion chez Nadal n’a donc pas un effet immé­diat. Après cette défaite, la Polonaise a décidé de positiver.

📊 Depuis son titre à Roland‐Garros 2024, Iga Swiatek 🇵🇱 n’a plus atteint une finale sur terre battue 🟠 :

❌ JO 2024 : 1⁄ 2 finale (🥉)

❌ Stuttgart 2025 : 1⁄ 4 de finale

❌ Madrid 2025 : 1⁄ 2 finale

❌ Rome 2025 : 1⁄ 16 de finale

❌ Roland‐Garros 2025 : 1⁄ 2 finale

❌ Stuttgart 2026… pic.twitter.com/nOJvEGhqSK — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 17, 2026

« C’est Certainement pas ce résultat que je voulais atteindre. Je pense que mon jeu depuis la ligne de fond était correct et je vois une progres­sion par rapport aux tour­nois précé­dents. Mais globa­le­ment, ça n’a pas suffi aujourd’hui pour l’emporter. Francisco me laisse pour l’instant de l’espace pour réflé­chir à certaines choses pendant les matchs. J’ai une vision claire de ce que j’ai à faire. Parfois, c’est simple­ment diffi­cile à exécuter »