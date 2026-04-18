Battue par Mirra Andreeva en trois sets (6−3, 3–6, 4–6) en quarts de finale à Stuttgart, Iga Swiatek est encore à la recherche de cette fameuse confiance qui permet d’aller chercher des titres. Sa préparation chez Nadal n’a donc pas eu un effet immédiat. Après cette défaite, la Polonaise a décidé de positiver.
📊 Depuis son titre à Roland‐Garros 2024, Iga Swiatek 🇵🇱 n’a plus atteint une finale sur terre battue 🟠 :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 17, 2026
❌ JO 2024 : 1⁄2 finale (🥉)
❌ Stuttgart 2025 : 1⁄4 de finale
❌ Madrid 2025 : 1⁄2 finale
❌ Rome 2025 : 1⁄16 de finale
❌ Roland‐Garros 2025 : 1⁄2 finale
❌ Stuttgart 2026… pic.twitter.com/nOJvEGhqSK
« Ce n’est certainement pas ce résultat que je voulais atteindre. Je pense que mon jeu depuis la ligne de fond était correct et je vois une progression par rapport aux tournois précédents. Mais globalement, ça n’a pas suffi aujourd’hui pour l’emporter. Francisco (Roig, son nouveau coach) me laisse pour l’instant de l’espace pour réfléchir à certaines choses pendant les matchs. J’ai une vision claire de ce que j’ai à faire. Parfois, c’est simplement difficile à exécuter. »
Publié le samedi 18 avril 2026 à 10:25