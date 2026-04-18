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Pas d’effet Nadal pour Swiatek : « Mon nouveau coach me laisse pour l’ins­tant de l’espace pour réflé­chir à certaines choses pendant les matchs. J’ai une vision claire de ce que j’ai à faire »

Par
Laurent Trupiano
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1931
Australian Open - Melbourne - 13�12025

Battue par Mirra Andreeva en trois sets (6−3, 3–6, 4–6) en quarts de finale à Stuttgart, Iga Swiatek est encore à la recherche de cette fameuse confiance qui permet d’aller cher­cher des titres. Sa prépa­ra­tion chez Nadal n’a donc pas eu un effet immé­diat. Après cette défaite, la Polonaise a décidé de positiver.

« Ce n’est certai­ne­ment pas ce résultat que je voulais atteindre. Je pense que mon jeu depuis la ligne de fond était correct et je vois une progres­sion par rapport aux tour­nois précé­dents. Mais globa­le­ment, ça n’a pas suffi aujourd’hui pour l’emporter. Francisco (Roig, son nouveau coach) me laisse pour l’instant de l’espace pour réflé­chir à certaines choses pendant les matchs. J’ai une vision claire de ce que j’ai à faire. Parfois, c’est simple­ment diffi­cile à exécuter. »

Publié le samedi 18 avril 2026 à 10:25

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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