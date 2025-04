Finaliste à trois reprises du WTA 500 de Stuttgart, Aryna Sabalenka a une quatrième occa­sion ce lundi (après avoir été battue en finale par Barty en 2021 et par Swiatek en 2022 et 2023) de remporter la fameuse Porsche, promise à la lauréate du tournoi.

Aryna Sabalenka on facing Jelena Ostapenko in her 4th Stuttgart final



“She’s playing great tennis.. I’m gonna fight for this beau­tiful car behind me. Please pleeeeease 🙏🙏🙏 I beg you please. I need this car” 😂😂😂😂



