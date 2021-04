Sabalenka qui a faci­le­ment dominé Halep est en finale ce dimanche face à Ashleigh Barty. C’est un vrai petit défi pour la Biélorusse très convain­cante en demi‐finale toujours en s’ap­puyant sur sa grosse première balle. Face à l’Australienne, elle sait que le combat va être âpre : « C’est un grand défi de l’af­fronter sur terre battue. Encore une fois, je sais que nous aurons de longs échanges, qu’elle va beau­coup utilisé le slice. C’est son jeu et il s’adapte parfai­te­ment à cette surface. Ce sera un test diffi­cile, à la fois physi­que­ment et psycho­lo­gi­que­ment, mais je pense que je suis prête. C’est le plus grands défique l’on puisse relever dans le circuit actuel, Ashleigh est un joueur incroyable ».