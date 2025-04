« Je vous en supplie. J’ai besoin de cette voiture… », lâchait Aryna Sabalenka après sa quali­fi­ca­tion en finale à Stuttgart, où la gagnante repart avec une voiture du sponsor offi­ciel du tournoi, Porsche.

Mais pour la quatrième fois, après 2021 (contre Ashleigh Barty), 2022 et 2023 (face à Iga Swiatek), l’ac­tuelle numéro 1 mondiale a été battue en finale du WTA 500 allemand.

Ce lundi, Sabalenka a subi la loi de Jelena Ostapenko, qui, lors­qu’elle est dans un bon jour et une bonne semaine, est une joueuse effrayante pour tout le circuit.

Déjà tombeuse de la numéro 2 mondiale, Iga Swiatek, pour la sixième fois en six confron­ta­tions, à l’oc­ca­sion des quarts de finale, la lauréate de Roland‐Garros 2017 a été encore très agres­sive et impres­sion­nante contre Sabalenka.

.@JelenaOstapenk8 is the 2025 Porsche Tennis Grand Prix cham­pion ! She stuns World No. 1 Aryna Sabalenka with a straight‐sets victory to claim the title. 🧡🏆 #PTGP25 pic.twitter.com/0BqHWfKotx