Depuis qu’elle a remporté un titre majeur avec l’Open d’Australie cette année, il semble bien que Sabalenka se soit débar­rassée d’un fardeau.

On sent que lors­qu’elle est sur le court le mental n’est plus une variable insurmontable.

Cela se traduit notam­ment par plus de régu­la­rité au service.

Cette situa­tion nouvelle l’a transformé.

C’est d’ailleurs ce qu’elle a confirmé lors de sa confé­rence de presse après s’être quali­fiée aisé­ment pour la finale.

« Je pense que la Sabalenka de l’an dernier n’a rien à voir avec celle d’au­jourd’hui. La saison dernière, la ques­tion du service a été très diffi­cile pour moi. Cette année, je me sens comme une joueuse, personne diffé­rente. Cela se traduit sur le court où je suis beau­coup plus calme sur la piste et moins friable mentalement »