Toujours aussi natu­relle et directe lors de ses diffé­rentes inter­views, Aryna Sabalenka a expliqué en confé­rence de presse comment elle avait vécu la présence de son petit‐ami, Konstantin Koltsov, en tribunes lors de sa finale perdue à Stuttgart dimanche contre Iga Swiatek.

« Son soutien est très impor­tant. Plusieurs fois aujourd’hui, pendant le match, je l’ai regardé et je l’ai vu très nerveux. Je me suis dit : ‘Non, je dois gagner ce match. Je ne veux pas le voir triste et qu’il pense que c’est de sa faute si j’ai perdu, parce qu’il est venu (sourire). Je me suis donc efforcée de gagner ce match », a confié la numéro 2 mondiale, qui n’y est pas arrivé et qui est donc passé à côté de la Porsche promise à la lauréate, à son plus grand déses­poir.