Lors de sa demi‐finale face à la Belge Mertens (NDLR : Sabalenka est rentrée dans le tableau en quart de finale), Aryna a été plus que frus­trée par une annonce électronique.

Du coup, elle s’est muni de son télé­phone pour shooter la marque de la balle.

Umpire refused to check a mark so Sabalenka gathered evidence never seen anything like this 😭😭😭 pic.twitter.com/oNanoXFOrR

Un geste que l’ar­bitre n’a pas vrai­ment validé mais un geste qui confirme comme l’a expliqué derniè­re­ment Mauresmo que la machine ne semble pas aussi fiable que l’on veut bien nous le faire croire.

Aryna Sabalenka on taking a photo of a ball mark during during her match against Elise Mertens in Stuttgart



“I felt the referee was pissed by the picture I took. When I gave her a hand­shake, that was a very inter­es­ting look & strong hand­shake”



pic.twitter.com/bmgk6LgIt4