Iga Swiatek a plus que jamais une bête noire et elle se nomme Jelena Ostapenko. À l’oc­ca­sion des quarts de finale du WTA 500 de Stuttgart, la quin­tuple lauréate en Grand Chelem s’est inclinée pour la sixième fois en six matchs face à la lauréate de Roland‐Garros 2017. Difficile donc pour la numéro 2 mondiale de cacher sa frus­tra­tion lors de son passage en confé­rence de presse. Extrait.

Journaliste : « Juste une ques­tion, qui me laisse perplexe, parce que vous êtes une si grande combat­tante et une si merveilleuse joueuse et que vous gagnez presque contre tout le monde. Pourquoi diable ne pouvez‐vous pas gagner contre Ostapenko ? Qu’est‐ce qui vous irrite, mani­fes­te­ment ? Parce que vous gagnez contre tout le monde.«

Swiatek : « Est‐ce que j’ai eu l’air irritée aujourd’hui (samedi) ?«

Journaliste : « Oui ».

Swiatek :« Beaucoup plus que lorsque je perds ?«

Journaliste : « Non, je veux dire, avez‐vous une expli­ca­tion ?«

Swiatek : « Eh bien, je pense que ce samedi, c’était un match serré, donc j’ai eu mes chances de gagner. Nos derniers matchs étaient diffé­rents. Elle y allait à fond et frap­pait toutes les balles à la perfec­tion. Cette fois, elle a fait des erreurs. J’ai eu mes chances mais je ne les ai pas saisies. »