Si la numéro 1 mondiale Iga Swiatek a tout de même fait preuve de régu­la­rité sur ce début de saison, elle ne s’est néan­moins pas encore montrée aussi domi­nante qu’en 2022. Elle a été battu quatre fois avec des scores assez larges qu’elle infli­geait elle‐même à ses rivales il y a encore quelques mois (6−2, 6–2 contre Pegula, 6–4, 6–4 contre Rybakina, 6–4, 6–2, contre Krejcikova et 6–2, 6–2 de nouveau contre Rybakina).

En confé­rence de presse à Stuttgart, un jour­na­liste lui a ainsi demandé si elle ne « pani­quait » pas un peu trop vite cette année, comme le rapporte Sportskeeda. Voici la réponse de la Polonaise.

« Eh bien, non, je ne dirais pas cela. Vous savez, j’ai parlé de ce qui s’est passé en Australie, de toute la pres­sion à laquelle j’ai dû faire face. C’est sûr que ça n’a pas été facile là‐bas. Mais je dirais que j’ai perdu contre des joueuses plutôt solides, comme Krejcikova et Rybakina. C’est sûr, je ne veux pas perdre, je ne veux pas jouer des matches serrés parce que je veux gagner faci­le­ment, mais la seule chose que je peux faire, c’est de penser à l’avenir et de réflé­chir à ce que je dois changer. En tout cas, je ne dirais pas que cela a quelque chose à voir avec la menta­lité ou quoi que ce soit d’autre. C’est juste la façon dont ces matches ont été joués. Comme vous le voyez, je ne savais même pas que je n’avais pas perdu de match en trois sets, donc je m’en fiche un peu. »