Comme pour Emma Raducanu à Dubaï, la sécu­rité autour d’Iga Swiatek à Miami avait été renforcée à cause d’un harce­leur. Dans des propos relayés par Tennis365 avant son entrée en lice à Stuttgart, la quin­tuple lauréate en Grand Chelem est revenue sur cet incident.

« Je n’ap­pel­le­rais pas cela une menace, car ce n’était pas si violent. Il y avait un fan qui voulait perturber mon rythme. J’essaie de me concen­trer sur les fans qui me soutiennent, mais évidem­ment, quand on entend quelque chose comme ça, on a envie de réagir. Je pense que la WTA nous a aidées, m’a aidée, à nous sentir proté­gées. Ce que j’ai entendu n’était pas une menace, mais je pense qu’il y a eu des menaces sur Internet. La WTA m’a aidée à réagir rapi­de­ment et m’a fait me sentir en sécu­rité. Je suis contente qu’il y ait quel­qu’un qui veille sur nous et qui nous aide à réagir dans ce genre de situa­tions. Je suis contente d’avoir mon équipe à mes côtés pour m’aider dans ce genre de situations. »