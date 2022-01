Laminée en moins d’une heure par la Kazakh Elena Rybakina pour son premier match de la saison après un isole­ment de plusieurs jours suite à un test positif au Covid, Emma Raducanu est revenue sur cette lourde défaite en confé­rence de presse en prenant cela avec humour et philosophie.

« Je ne voulais quand même pas prendre un double 6–0. C’était ma moti­va­tion (sourires). Je ne faisais que me battre. En fin de compte, votre objectif est toujours de vous mettre dans cette situa­tion. Même si je tombe constam­ment, il s’agit de pouvoir se relever et de faire un nouveau pas, on apprend beau­coup plus de cette façon. Je suis encore au début de ma première saison sur le circuit. L’un de mes objec­tifs est de ne pas trop me décou­rager et de ne pas être trop sur un nuage, mais d’es­sayer de main­tenir une progres­sion régu­lière, linéaire, qui va petit à petit vers le haut. »