Par Laurent Trupiano

Comme l’ex­plique notre confrère Benoit Maylin, le parcours de Belinda Bencic est plus remar­quable. Alors qu’elle s’était retirée du circuit pour devenir maman, elle parvient à remporter le 10ème titre de sa carrière ce week‐end à Tokyo.

Sa joie lors de la balle de match confirme que le tennis est plus qu’un sport pour la Suissesse. 

Il est aussi réjouis­sant de voir une joueuse aussi heureuse alors qu’un certain nombre se plaignent des cadences, du calen­drier, de leur santé mentale…

Le parcous de Belinda confirme que l’on peut dire stop pour devenir mère et revenir au plus haut‐niveau, cela a été aussi le cas par exemple pour Azarenaka…

Lors du debrie­fing avec le service de presse, Belinda a résumé son état d’es­prit en quelques mots.

« J’ai eu un moment de déjà‐vu total sur le court parce que j’ai litté­ra­le­ment eu une balle de match du même côté du court. J’ai opté pour le même service… Le Japon est vrai­ment comme mon lieu de bonheur dans ma carrière »

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 11:15

