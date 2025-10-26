Comme l’explique notre confrère Benoit Maylin, le parcours de Belinda Bencic est plus remarquable. Alors qu’elle s’était retirée du circuit pour devenir maman, elle parvient à remporter le 10ème titre de sa carrière ce week‐end à Tokyo.
Il y a des carrières qui forcent le respect.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 26, 2025
Comme celle de Bencic, 28 ans.
➡️ Mère en avril 2024
➡️ 487e en janvier
➡️ 🏆 Abu Dhabi
➡️ 1⁄2 à Wimbledon
➡️ 🏆 Tokyo (1 balle de match sauvée contre Muchova en 1⁄4, et 10 balles de break sauvées sur 10 en finale)
La voilà 11e.
✊ pic.twitter.com/MJK7UhNcMu
Sa joie lors de la balle de match confirme que le tennis est plus qu’un sport pour la Suissesse.
Il est aussi réjouissant de voir une joueuse aussi heureuse alors qu’un certain nombre se plaignent des cadences, du calendrier, de leur santé mentale…
BENCIC WINS IN TOKYO ! 👏— wta (@WTA) October 26, 2025
She beats Noskova 6–2, 6–3 to pick up a 10th career title 🤩@BelindaBencic | #TorayPPO pic.twitter.com/NP0jtfELT0
Le parcous de Belinda confirme que l’on peut dire stop pour devenir mère et revenir au plus haut‐niveau, cela a été aussi le cas par exemple pour Azarenaka…
Lors du debriefing avec le service de presse, Belinda a résumé son état d’esprit en quelques mots.
« J’ai eu un moment de déjà‐vu total sur le court parce que j’ai littéralement eu une balle de match du même côté du court. J’ai opté pour le même service… Le Japon est vraiment comme mon lieu de bonheur dans ma carrière »
Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 11:15