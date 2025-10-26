Comme l’ex­plique notre confrère Benoit Maylin, le parcours de Belinda Bencic est plus remar­quable. Alors qu’elle s’était retirée du circuit pour devenir maman, elle parvient à remporter le 10ème titre de sa carrière ce week‐end à Tokyo.

Il y a des carrières qui forcent le respect.

Comme celle de Bencic, 28 ans.



➡️ Mère en avril 2024

➡️ 487e en janvier

➡️ 🏆 Abu Dhabi

➡️ 1⁄ 2 à Wimbledon

➡️ 🏆 Tokyo (1 balle de match sauvée contre Muchova en 1⁄ 4 , et 10 balles de break sauvées sur 10 en finale)



La voilà 11e.

— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 26, 2025

Sa joie lors de la balle de match confirme que le tennis est plus qu’un sport pour la Suissesse.

Il est aussi réjouis­sant de voir une joueuse aussi heureuse alors qu’un certain nombre se plaignent des cadences, du calen­drier, de leur santé mentale…

BENCIC WINS IN TOKYO ! 👏



@BelindaBencic | #TorayPPO pic.twitter.com/NP0jtfELT0 — wta (@WTA) October 26, 2025

Le parcous de Belinda confirme que l’on peut dire stop pour devenir mère et revenir au plus haut‐niveau, cela a été aussi le cas par exemple pour Azarenaka…

Lors du debrie­fing avec le service de presse, Belinda a résumé son état d’es­prit en quelques mots.

« J’ai eu un moment de déjà‐vu total sur le court parce que j’ai litté­ra­le­ment eu une balle de match du même côté du court. J’ai opté pour le même service… Le Japon est vrai­ment comme mon lieu de bonheur dans ma carrière »