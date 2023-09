Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire obtenue sous une extrême chaleur contre la 220e mondiale Despina Papamichail (6−4, 6–4) en huitièmes de finale du WTA 500 de Tokyo, Daria Kasatkina, a fait passer un message à l’organisation.

« Je pense que dans ce genre de condi­tions, si vous avez un toit, il vaut mieux le fermer. Si vous avez cette possi­bi­lité, il vaut mieux l’uti­liser plutôt que de laisser mourir les joueuses sur le terrain », a lâché la 13e joueuse mondiale, presque à bout de souffle.

Daria Kasatkina says the tour­na­ment should use the roof due to the extreme heat in Tokyo :



"I think in these kind of condi­tions, if you have a roof, better maybe to close it. If you have these oppor­tu­ni­ties, better to use it than to make players almost die on the field."