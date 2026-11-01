Leylah Fernandez n’a pas pu retenir ses larmes lors de la céré­monie de remise des prix après sa défaite contre Diana Shnaider (13e) en finale du WTA 500 de Tokyo (6−4, 5–7, 6–2).

La Canadienne de 24 ans avait appris dans la journée le décès de son grand‐père.

🥹 El emotivo discurso de Lelyah Fernandez tras el falle­ci­miento de su abuelo :



​🗣 « Quiero agra­decer a mi familia que está en casa. Tuvimos algunas malas noti­cias hoy, pero muchas gracias por todo el apoyo y los mensajes, real­mente signi­fica mucho ».



🗣 « Lolo, sé que nos estás… https://t.co/pX3UQQwl59 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 1, 2026

« Je veux remer­cier ma famille qui est à la maison. Nous avons eu de mauvaises nouvelles aujourd’hui, mais un grand merci pour tout le soutien et les messages, cela signifie vrai­ment beau­coup. Lolo, je sais que tu nous regardes d’en haut, alors merci d’avoir toujours été fort, de nous avoir soutenus, et je sais que tu vas prendre soin de nous de là‐haut », a confié, très émue, la 23e joueuse mondiale.