Leylah Fernandez n’a pas pu retenir ses larmes lors de la cérémonie de remise des prix après sa défaite contre Diana Shnaider (13e) en finale du WTA 500 de Tokyo (6−4, 5–7, 6–2).
La Canadienne de 24 ans avait appris dans la journée le décès de son grand‐père.
« Je veux remercier ma famille qui est à la maison. Nous avons eu de mauvaises nouvelles aujourd’hui, mais un grand merci pour tout le soutien et les messages, cela signifie vraiment beaucoup. Lolo, je sais que tu nous regardes d’en haut, alors merci d’avoir toujours été fort, de nous avoir soutenus, et je sais que tu vas prendre soin de nous de là‐haut », a confié, très émue, la 23e joueuse mondiale.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.