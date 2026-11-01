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Les larmes de Leylah Fernandez après sa défaite en finale : « Nous avons appris de mauvaises nouvelles au sein de ma famille »

Par
Baptiste Mulatier
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Leylah Fernandez n’a pas pu retenir ses larmes lors de la céré­monie de remise des prix après sa défaite contre Diana Shnaider (13e) en finale du WTA 500 de Tokyo (6−4, 5–7, 6–2).

La Canadienne de 24 ans avait appris dans la journée le décès de son grand‐père. 

« Je veux remer­cier ma famille qui est à la maison. Nous avons eu de mauvaises nouvelles aujourd’hui, mais un grand merci pour tout le soutien et les messages, cela signifie vrai­ment beau­coup. Lolo, je sais que tu nous regardes d’en haut, alors merci d’avoir toujours été fort, de nous avoir soutenus, et je sais que tu vas prendre soin de nous de là‐haut », a confié, très émue, la 23e joueuse mondiale.

Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 15:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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