De passage en confé­rence de presse avant le début du tournoi de Tokyo, Naomi Osaka, auteur d’une nouvelle année compli­quée, a partagé son opti­misme. La Japonaise n’est pas inquiète pour son tennis même si elle n’a plus remporté de trophée depuis l’Open d’Australie 2021.

« Depuis que j’ai gagné mon premier Grand Chelem, chaque année, j’ai vécu telle­ment de chan­ge­ments. Cette saison a été, sans aucun doute, une année de grande crois­sance pour moi. Sur le plan du tennis, je n’ai pas l’im­pres­sion de pouvoir aller dans la mauvaise direc­tion. Je pense que ma base en tant que joueur est assez solide, la seule chose que je peux faire est d’ap­prendre à mieux me connaître. Je sais que je suis une joueuse agres­sive, et j’es­père pouvoir suivre ces schémas. En dehors du court, je pense que c’est génial de voir comment le tennis m’a donné tant d’op­por­tu­nités dans des domaines qui m’in­té­ressent. C’est une chose dont je suis recon­nais­sant, dont je suis heureux et qui, je l’es­père, conti­nuera à évoluer. »

La quadruple vain­queur en Grand Chelem reste sur quatre défaites d’af­filée. Elle va faire son entrée en lice ce mardi contre Daria Saville (55e).