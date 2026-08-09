C’est un véritable séisme au WTA 1000 de Montréal, Aryna Sabalenka prend la porte en huitièmes de finale, au terme d’un bras de fer de 2 h 31 (7−6, 4–6, 6–4) contre Ekaterina Alexandrova.
La Russe a simplement écœuré la numéro un mondiale en étant sur presque toutes les balles de la numéro un mondiale. Autrice d’un cru 2026 difficile, personne n’attendait réellement celle qui occupe le 19e rang WTA à ce niveau. En s’offrant la quadruple championne en Grand Chelem, elle n’atteint les quarts de finale que pour la troisième fois de la saison, après les WTA 500 d’Abu Dhabi et de Berlin.
Au micro du tournoi sur le court après le match, Alexandrova a donné ses premières impressions sur ce tour de force.
Ekaterina Alexandrova after beating Aryna Sabalenka in Toronto— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 9, 2026
“I just tried to play every single point as if it was the last one. With her you don’t get a lot of chances during the matches. I had a lot today. But I couldn’t realize all of them. Honestly I was trying not to… pic.twitter.com/KYl8MubrAs
« J’ai simplement essayé de jouer chaque point comme si c’était le dernier. Contre elle, on n’a pas beaucoup d’occasions pendant les matchs. J’en ai eu beaucoup aujourd’hui, mais je n’ai pas pu toutes les concrétiser. Honnêtement, j’essayais de ne pas penser au score, ni à quoi que ce soit d’autre. Juste frapper la balle et c’est tout. Je suis super contente d’avoir pu gagner. Après le deuxième set, je pensais que ma chance était déjà passée. J’ai peut‐être eu de la chance sur certains coups. Honnêtement, je ne sais pas. Bon, je suis super contente de ce résultat. Battre la n° 1, ça fait toujours plaisir. Je vais juste profiter de cette soirée ».
Publié le dimanche 9 août 2026 à 08:19