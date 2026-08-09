C’est un véri­table séisme au WTA 1000 de Montréal, Aryna Sabalenka prend la porte en huitièmes de finale, au terme d’un bras de fer de 2 h 31 (7−6, 4–6, 6–4) contre Ekaterina Alexandrova.

La Russe a simple­ment écœuré la numéro un mondiale en étant sur presque toutes les balles de la numéro un mondiale. Autrice d’un cru 2026 diffi­cile, personne n’at­ten­dait réel­le­ment celle qui occupe le 19e rang WTA à ce niveau. En s’of­frant la quadruple cham­pionne en Grand Chelem, elle n’at­teint les quarts de finale que pour la troi­sième fois de la saison, après les WTA 500 d’Abu Dhabi et de Berlin.

Au micro du tournoi sur le court après le match, Alexandrova a donné ses premières impres­sions sur ce tour de force.

Ekaterina Alexandrova after beating Aryna Sabalenka in Toronto



“I just tried to play every single point as if it was the last one. With her you don’t get a lot of chances during the matches. I had a lot today. But I couldn’t realize all of them. Honestly I was trying not to… pic.twitter.com/KYl8MubrAs — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 9, 2026

« J’ai simple­ment essayé de jouer chaque point comme si c’était le dernier. Contre elle, on n’a pas beau­coup d’occasions pendant les matchs. J’en ai eu beau­coup aujourd’hui, mais je n’ai pas pu toutes les concré­tiser. Honnêtement, j’essayais de ne pas penser au score, ni à quoi que ce soit d’autre. Juste frapper la balle et c’est tout. Je suis super contente d’avoir pu gagner. Après le deuxième set, je pensais que ma chance était déjà passée. J’ai peut‐être eu de la chance sur certains coups. Honnêtement, je ne sais pas. Bon, je suis super contente de ce résultat. Battre la n° 1, ça fait toujours plaisir. Je vais juste profiter de cette soirée ».