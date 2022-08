Beatriz Haddad Maia : « Partout dans le monde, il y a toujours au moins un fan brésilien pour me soutenir, cela m’aide beaucoup »

Qualifiée pour la première fois de sa carrière pour les demi‐finales d’un WTA1000 après avoir sorti Belinda Bencic, la Brésilienne continue son conte de fées à Montréal où elle a aussi terrassé la numéro 1 mondial Iga Swiatek.

Pour parvenir à réaliser ses exploits, Beatriz Haddad Maia a un secret : l’énergie qu’elle tire de ses compa­triotes toujours présents dans les gradins.

« C’est un moment spécial. Nous avons travaillé chaque jour pendant de nombreuses années pour vivre des moments comme celui‐ci. Je suis fière de moi et de mon équipe. J’ai réussi à rester posi­tive même si les choses n’ont pas bien commencé car je sais qu’au tennis les choses peuvent changer très vite. Je ressens toujours l’énergie des fans brési­lien. Partout dans le monde, il y a toujours au moins un fan, ou un « Allez, Beatriz » que j’en­tends des tribunes. Aujourd’hui, j’ai vu de nombreux drapeaux brési­liens, cela m’a galva­nisé, surtout en tant que femme. Je suis heureuse et recon­nais­sante qu’ils viennent me voir et me soutiennent ».