Belinda Bencic a été contrainte de déclarer forfait malheureusement avant son quart de finale face à Coco Gauff.
Tjourus aussi classe, la Suissesse est tout de même venu sur le court pour expliquer son problème et s’excuser auprès des fans qui avait fait le déplacement.
On espère que cela n’est rien de grave et qu’elle sera tout de même rétablis pour l’US Open. Belinda Bencic a malheureusement été contrainte de déclarer forfait avant son quart de finale face à Coco Gauff.
Toujours aussi classe, la Suissesse a tout de même tenu à venir sur le court pour expliquer les raisons de son forfait et présenter ses excuses aux nombreux fans qui avaient fait le déplacement pour assister à la rencontre.
Touchée à la hanche, Bencic n’a pas souhaité prendre le moindre risque. Espérons désormais que cette blessure ne soit pas trop sérieuse et qu’elle puisse être pleinement rétablie à temps pour disputer l’US Open.
« Tout d’abord, je tiens à présenter mes excuses à toutes les personnes qui sont venues nous encourager ce soir. J’ai fait tout mon possible pour être prête, mais j’ai eu des problèmes à la hanche, avec un pincement assez important. J’ai essayé de m’échauffer, de prendre des médicaments et de mettre des bandages, mais rien n’a fonctionné. Je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir jouer ce soir. Je ne pouvais pas bouger, je n’avais pas le choix. Même si j’étais entrée sur le court, je n’aurais pas été capable de me rapprocher de mon meilleur niveau. Ce n’était tout simplement pas possible ce soir » a expliqué Belinda Bencic.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 12:24