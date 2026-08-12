Belinda Bencic a été contrainte de déclarer forfait malheu­reu­se­ment avant son quart de finale face à Coco Gauff.

Tjourus aussi classe, la Suissesse est tout de même venu sur le court pour expli­quer son problème et s’ex­cuser auprès des fans qui avait fait le déplacement.

On espère que cela n’est rien de grave et qu’elle sera tout de même réta­blis pour l’US Open. Belinda Bencic a malheu­reu­se­ment été contrainte de déclarer forfait avant son quart de finale face à Coco Gauff.

Toujours aussi classe, la Suissesse a tout de même tenu à venir sur le court pour expli­quer les raisons de son forfait et présenter ses excuses aux nombreux fans qui avaient fait le dépla­ce­ment pour assister à la rencontre.

Touchée à la hanche, Bencic n’a pas souhaité prendre le moindre risque. Espérons désor­mais que cette bles­sure ne soit pas trop sérieuse et qu’elle puisse être plei­ne­ment réta­blie à temps pour disputer l’US Open.

« Tout d’abord, je tiens à présenter mes excuses à toutes les personnes qui sont venues nous encou­rager ce soir. J’ai fait tout mon possible pour être prête, mais j’ai eu des problèmes à la hanche, avec un pince­ment assez impor­tant. J’ai essayé de m’échauffer, de prendre des médi­ca­ments et de mettre des bandages, mais rien n’a fonc­tionné. Je suis vrai­ment déçue de ne pas pouvoir jouer ce soir. Je ne pouvais pas bouger, je n’avais pas le choix. Même si j’étais entrée sur le court, je n’aurais pas été capable de me rappro­cher de mon meilleur niveau. Ce n’était tout simple­ment pas possible ce soir » a expliqué Belinda Bencic.