Dans des propos relayés par Punto de Break après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale du WTA 1000 de Toronto, Coco Gauff s’est exprimé sur le niveau général du circuit féminin. Et selon elle, il est plus relevé qu’à ses débuts.

« Je pense que le niveau du circuit WTA est très élevé. J’ai l’impression que n’importe qui peut gagner, n’importe quel jour. Cela rend chaque match diffi­cile. Il n’y a personne contre qui on tombe au premier tour en se disant : ‘Ouf’. J’ai l’impression que chaque match est dur. Depuis mes débuts sur le circuit jusqu’à aujourd’hui, j’ai vrai­ment l’impression que le niveau est plus élevé. Je pense que toutes les statis­tiques le démontrent. Et main­te­nant, nous avons diffé­rentes vain­queurs de Grand Chelem presque chaque saison et la place de numéro 1 est en jeu. Ce sont des éléments qui rendent les choses inté­res­santes. Et comme les gens ont fait de mon âge un sujet si impor­tant quand j’étais plus jeune, je ne tiens pas compte de l’âge de mes adver­saires, si tant est que j’y pense. J’ai l’impression que parfois, les joueuses du circuit me sous‐estimaient quand j’étais plus jeune à cause de mon âge, et c’est ainsi que j’ai pu remporter de nombreuses victoires. »

A noter que l’Américaine affron­tera Belinda Bencic (14e mondiale) pour une place dans le dernier carré.