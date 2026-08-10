Accueil WTA WTA - Toronto

Coco Gauff : « Certaines joueuses du circuit me sous‐estimaient pour cette raison et c’est ainsi que j’ai pu remporter de nombreuses victoires »

Par
Baptiste Mulatier
-
4265

Dans des propos relayés par Punto de Break après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale du WTA 1000 de Toronto, Coco Gauff s’est exprimé sur le niveau général du circuit féminin. Et selon elle, il est plus relevé qu’à ses débuts. 

« Je pense que le niveau du circuit WTA est très élevé. J’ai l’impression que n’importe qui peut gagner, n’importe quel jour. Cela rend chaque match diffi­cile. Il n’y a personne contre qui on tombe au premier tour en se disant : ‘Ouf’. J’ai l’impression que chaque match est dur. Depuis mes débuts sur le circuit jusqu’à aujourd’hui, j’ai vrai­ment l’impression que le niveau est plus élevé. Je pense que toutes les statis­tiques le démontrent. Et main­te­nant, nous avons diffé­rentes vain­queurs de Grand Chelem presque chaque saison et la place de numéro 1 est en jeu. Ce sont des éléments qui rendent les choses inté­res­santes. Et comme les gens ont fait de mon âge un sujet si impor­tant quand j’étais plus jeune, je ne tiens pas compte de l’âge de mes adver­saires, si tant est que j’y pense. J’ai l’impression que parfois, les joueuses du circuit me sous‐estimaient quand j’étais plus jeune à cause de mon âge, et c’est ainsi que j’ai pu remporter de nombreuses victoires. »

A noter que l’Américaine affron­tera Belinda Bencic (14e mondiale) pour une place dans le dernier carré. 

Publié le lundi 10 août 2026 à 17:21

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥