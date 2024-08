Coco Gauff n’y arrive plus. Après sa défaite précoce face à Donna Vekic lors des Jeux Olympiques, la jeune Américaine s’est inclinée dès son deuxième tour à Toronto, face à Diana Shnaider (6−4,6−1).

Un revers inquié­tant pour la numéro 2 mondiale, qui devra défendre son titre dans quelques semaines à l’US Open.

Après son match, Coco Gauff a estimé qu’elle devrait apprendre de cette défaite, tout en expli­quant qu’elle n’avait rien perdu de sa confiance.

« De toute façon, je savais que j’en­tre­rais sur le terrain fati­guée, c’est comme ça. Parfois je me demande si j’au­rais dû jouer ou pas, mais fina­le­ment je voulais me tester et voir si j’en serais capable, si je serais un peu fatigué menta­le­ment et physi­que­ment. Je pense que dans l’en­semble, il n’y a pas une seule partie de mon jeu dans laquelle je me sentais à l’aise aujourd’hui. Je pense qu’au­jourd’hui je vais essayer d’en tirer des leçons et je me sens en confiance pour les deux prochaines semaines, parce que j’ai l’im­pres­sion de construire les points de la bonne manière, je fais juste beau­coup d’erreurs. »