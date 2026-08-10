Coco Gauff retrouve des couleurs cette semaine au Canada en se quali­fiant pour les quarts de finale, elle qui connaît une saison plutôt compli­quée jusqu’à présent.

Après sa victoire maîtrisée face à la surpre­nante Korneeva en deux petits sets (6−4, 6–1), l’Américaine a été inter­rogée sur le court sur ce qui rendait cet événe­ment si spécial à ses yeux, en compa­raison notam­ment avec la Coupe du monde ou encore le concert de Bad Bunny, auquel elle avait été aperçue durant l’été.

Une ques­tion qui a beau­coup amusé Coco Gauff, qui n’a pas résisté à l’envie de lâcher une petite blague avant de se reprendre et de rappeler que sa prin­ci­pale moti­va­tion restait évidem­ment son amour du tennis et de la compétition.

« Le fait que je sois payée ! Je rigole, les gars, je rigole. Bien sûr que j’aime le tennis, c’est mon premier amour. C’est ce que j’aime le plus faire dans la vie », a déclaré Coco Gauff