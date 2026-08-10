Coco Gauff retrouve des couleurs cette semaine au Canada en se qualifiant pour les quarts de finale, elle qui connaît une saison plutôt compliquée jusqu’à présent.
Après sa victoire maîtrisée face à la surprenante Korneeva en deux petits sets (6−4, 6–1), l’Américaine a été interrogée sur le court sur ce qui rendait cet événement si spécial à ses yeux, en comparaison notamment avec la Coupe du monde ou encore le concert de Bad Bunny, auquel elle avait été aperçue durant l’été.
Une question qui a beaucoup amusé Coco Gauff, qui n’a pas résisté à l’envie de lâcher une petite blague avant de se reprendre et de rappeler que sa principale motivation restait évidemment son amour du tennis et de la compétition.
« Le fait que je sois payée ! Je rigole, les gars, je rigole. Bien sûr que j’aime le tennis, c’est mon premier amour. C’est ce que j’aime le plus faire dans la vie », a déclaré Coco Gauff
Publié le lundi 10 août 2026 à 11:40