Coco Gauff est loin de réaliser l’une des meilleures saisons de sa carrière.

En effet, la jeune Américaine n’a toujours pas remporté le moindre titre cette saison, une situa­tion assez inha­bi­tuelle pour elle. L’Open du Canada pour­rait donc repré­senter une belle occa­sion de retrouver de la confiance et de relancer sa dynamique.

Auteure de bonnes perfor­mances depuis le début du tournoi et quali­fiée pour les huitièmes de finale sans avoir perdu le moindre set, Gauff peut égale­ment compter sur le soutien du public.

Elle a notam­ment raconté qu’un spec­ta­teur l’encourageait avec une voix qui ressem­blait énor­mé­ment à celle de son père, au point de lui donner l’impression que celui‐ci était présent dans les tribunes.

Coco Gauff after beating Maria Sakkari to reach Toronto R16



“Thank you to the corner over there. I heard some­body over here. He sounds like my dad. 😂 It gave me some comfort just kind of hearing a fami­liar voice. I appre­ciate all y’all for coming out” ❤️ pic.twitter.com/POy1BqBlKD — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 8, 2026

Merci au coin là‐bas. J’ai entendu quelqu’un par ici sa voix ressemble à mon père. Ça m’a apporté un peu de récon­fort, juste en enten­dant une voix fami­lière. J’apprécie que vous soyez tous venus » a déclaré Coco Gauff.