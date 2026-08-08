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Coco Gauff qui retrouve des couleurs au Canada : « J’ai entendu quelqu’un par ici. Sa voix ressem­blait à mon père. Ça m’a apporté un peu de récon­fort, juste en enten­dant une voix familière »

Par
Antoine Touchard
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Coco Gauff est loin de réaliser l’une des meilleures saisons de sa carrière.

En effet, la jeune Américaine n’a toujours pas remporté le moindre titre cette saison, une situa­tion assez inha­bi­tuelle pour elle. L’Open du Canada pour­rait donc repré­senter une belle occa­sion de retrouver de la confiance et de relancer sa dynamique.

Auteure de bonnes perfor­mances depuis le début du tournoi et quali­fiée pour les huitièmes de finale sans avoir perdu le moindre set, Gauff peut égale­ment compter sur le soutien du public.

Elle a notam­ment raconté qu’un spec­ta­teur l’encourageait avec une voix qui ressem­blait énor­mé­ment à celle de son père, au point de lui donner l’impression que celui‐ci était présent dans les tribunes.

 Merci au coin là‐bas. J’ai entendu quelqu’un par ici sa voix ressemble à mon père. Ça m’a apporté un peu de récon­fort, juste en enten­dant une voix fami­lière. J’apprécie que vous soyez tous venus » a déclaré Coco Gauff.

Publié le samedi 8 août 2026 à 09:44

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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