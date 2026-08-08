Coco Gauff est loin de réaliser l’une des meilleures saisons de sa carrière.
En effet, la jeune Américaine n’a toujours pas remporté le moindre titre cette saison, une situation assez inhabituelle pour elle. L’Open du Canada pourrait donc représenter une belle occasion de retrouver de la confiance et de relancer sa dynamique.
Auteure de bonnes performances depuis le début du tournoi et qualifiée pour les huitièmes de finale sans avoir perdu le moindre set, Gauff peut également compter sur le soutien du public.
Elle a notamment raconté qu’un spectateur l’encourageait avec une voix qui ressemblait énormément à celle de son père, au point de lui donner l’impression que celui‐ci était présent dans les tribunes.
Merci au coin là‐bas. J’ai entendu quelqu’un par ici sa voix ressemble à mon père. Ça m’a apporté un peu de réconfort, juste en entendant une voix familière. J’apprécie que vous soyez tous venus » a déclaré Coco Gauff.
Publié le samedi 8 août 2026 à 09:44