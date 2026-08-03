Alexandra Eala est devenue l’une des grandes attrac­tions du circuit WTA depuis son incroyable révé­la­tion il y a un peu plus d’un an.

Du haut de ses 21 ans, la Philippine s’est de nouveau illus­trée cette semaine en attei­gnant la finale du WTA 500 de Washington face à Jessica Pegula. Une rencontre inter­rompue par la pluie alors qu’elle était menée d’une manche.

Attendue cette semaine au WTA 1000 de Toronto, Eala suscite un engoue­ment exceptionnel.

En effet, comme le soulignent plusieurs médias, la session du mercredi soir, au cours de laquelle la jeune prodige est programmée, affiche déjà complet. Un phéno­mène qui ne s’était plus produit depuis plus de 20 ans, à l’époque de Serena Williams.

Interesting fact. Wednesday night is sold out in Toronto because of Alexandra Eala.



From reliable sources I can tell you that only Serena has done that in the last 20 years.



Not even Nadal, Federer or Djokovic have sold out an opening Wednesday night.



Incredible. — Tennis Connected (@TennisConnected) August 2, 2026

Fait encore plus marquant, ni Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic n’avaient réussi à provo­quer un tel engoue­ment au Canada au point de voir toutes les places s’ar­ra­cher aussi rapidement.

Pour rappel, la joueuse formée à la Rafa Nadal Academy sera au minimum 24e mondiale au clas­se­ment WTA publié ce lundi.