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Du jamais vu depuis 20 ans et Serena Williams, même Federer, Djokovic et Nadal n’y était pas arrivé !

Par
Antoine Touchard
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Tennis : Miami 2025 - Atp -

Alex Eala est devenue l’une des grandes attrac­tions du circuit WTA depuis son incroyable révé­la­tion il y a un peu plus d’un an.

Du haut de ses seule­ment 20 ans, la Philippine s’est de nouveau illus­trée cette semaine en attei­gnant la finale du WTA 500 de Washington face à Jessica Pegula. Une rencontre inter­rompue par la pluie alors qu’elle était menée d’une manche.

Attendue cette semaine au WTA 1000 de Montréal, Eala suscite un engoue­ment excep­tionnel. Comme le soulignent plusieurs médias, la session du mercredi soir, au cours de laquelle la jeune prodige est programmée, affiche déjà complet. Un phéno­mène qui ne s’était plus produit depuis plus de vingt ans, à l’époque de Serena Williams.

Fait encore plus marquant, ni Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic n’avaient réussi à provo­quer un tel engoue­ment à Montréal au point de voir toutes les places s’ar­ra­cher aussi rapidement.

Pour rappel, la joueuse formée à la Rafa Nadal Academy sera au minimum 24e mondiale au clas­se­ment WTA publié ce lundi.

Publié le lundi 3 août 2026 à 08:48

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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