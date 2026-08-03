Alex Eala est devenue l’une des grandes attractions du circuit WTA depuis son incroyable révélation il y a un peu plus d’un an.
Du haut de ses seulement 20 ans, la Philippine s’est de nouveau illustrée cette semaine en atteignant la finale du WTA 500 de Washington face à Jessica Pegula. Une rencontre interrompue par la pluie alors qu’elle était menée d’une manche.
Attendue cette semaine au WTA 1000 de Montréal, Eala suscite un engouement exceptionnel. Comme le soulignent plusieurs médias, la session du mercredi soir, au cours de laquelle la jeune prodige est programmée, affiche déjà complet. Un phénomène qui ne s’était plus produit depuis plus de vingt ans, à l’époque de Serena Williams.
Fait encore plus marquant, ni Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic n’avaient réussi à provoquer un tel engouement à Montréal au point de voir toutes les places s’arracher aussi rapidement.
Pour rappel, la joueuse formée à la Rafa Nadal Academy sera au minimum 24e mondiale au classement WTA publié ce lundi.
Publié le lundi 3 août 2026 à 08:48