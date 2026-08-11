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Elina Svitolina après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finale, au sujet de sa prochaine adver­saire : « Bien sûr, c’est une grande cham­pionne. Elle joue vrai­ment bien dans ce tournoi. »

Par
Antoine Touchard
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Elina Svitolina affron­tait cette nuit la Russe Ekaterina Alexandrova.

L’Ukrainienne s’est imposée après un joli combat en trois sets, 3–6, 6–0, 6–3, pour se quali­fier en demi‐finale du Masters 1000 de Toronto.

Un tournoi qu’Elina avait déjà remporté en 2017.

Elle retrou­vera en demi‐finale la Polonaise Iga Swiatek, qui s’est défaite de Diana Shnaider.

Svitolina est revenue en inter­view sur le court, après son match, sur sa future adver­saire, qu’elle n’a pas manqué de louer :

« Demain est une journée de repos, ce sera l’occasion de travailler quelques aspects de mon jeu. Je vais discuter avec mon équipe afin d’ajuster certaines choses en vue du match contre Iga. C’est évidem­ment une grande cham­pionne. Elle joue vrai­ment très bien dans ce tournoi. Je vais devoir donner le meilleur de moi‐même. »

Une rencontre qui promet entre les deux joueuses, qui se sont affron­tées à sept reprises.

C’est Swiatek qui mène dans leurs confron­ta­tions, avec quatre victoires à trois, mais les deux dernières rencontres ont été rempor­tées par Svitolina.

Publié le mardi 11 août 2026 à 09:55

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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