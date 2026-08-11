Elina Svitolina affrontait cette nuit la Russe Ekaterina Alexandrova.
L’Ukrainienne s’est imposée après un joli combat en trois sets, 3–6, 6–0, 6–3, pour se qualifier en demi‐finale du Masters 1000 de Toronto.
Un tournoi qu’Elina avait déjà remporté en 2017.
Elle retrouvera en demi‐finale la Polonaise Iga Swiatek, qui s’est défaite de Diana Shnaider.
Svitolina est revenue en interview sur le court, après son match, sur sa future adversaire, qu’elle n’a pas manqué de louer :
« Demain est une journée de repos, ce sera l’occasion de travailler quelques aspects de mon jeu. Je vais discuter avec mon équipe afin d’ajuster certaines choses en vue du match contre Iga. C’est évidemment une grande championne. Elle joue vraiment très bien dans ce tournoi. Je vais devoir donner le meilleur de moi‐même. »
Une rencontre qui promet entre les deux joueuses, qui se sont affrontées à sept reprises.
C’est Swiatek qui mène dans leurs confrontations, avec quatre victoires à trois, mais les deux dernières rencontres ont été remportées par Svitolina.
Publié le mardi 11 août 2026 à 09:55