Elina Svitolina affron­tait cette nuit la Russe Ekaterina Alexandrova.

L’Ukrainienne s’est imposée après un joli combat en trois sets, 3–6, 6–0, 6–3, pour se quali­fier en demi‐finale du Masters 1000 de Toronto.

Un tournoi qu’Elina avait déjà remporté en 2017.

Elle retrou­vera en demi‐finale la Polonaise Iga Swiatek, qui s’est défaite de Diana Shnaider.

Svitolina est revenue en inter­view sur le court, après son match, sur sa future adver­saire, qu’elle n’a pas manqué de louer :

Elina Svitolina after beating Alexandrova to reach Toronto SF



“We have Olympic gold meda­list sprinter Bruny Surin sitting back here. I’m convinced you were actually spee­dier on the court tonight. 😂 Absolutely moto­ring. What a win.”



Elina : “Well thank you so much for the kind… pic.twitter.com/MrOcc4e8Y1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 11, 2026

« Demain est une journée de repos, ce sera l’occasion de travailler quelques aspects de mon jeu. Je vais discuter avec mon équipe afin d’ajuster certaines choses en vue du match contre Iga. C’est évidem­ment une grande cham­pionne. Elle joue vrai­ment très bien dans ce tournoi. Je vais devoir donner le meilleur de moi‐même. »

Une rencontre qui promet entre les deux joueuses, qui se sont affron­tées à sept reprises.

C’est Swiatek qui mène dans leurs confron­ta­tions, avec quatre victoires à trois, mais les deux dernières rencontres ont été rempor­tées par Svitolina.