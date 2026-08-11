Dans des propos relayés par le média ukrainien BTU après sa victoire contre la joueuse russe Ekaterina Alexandrova (19e mondiale) en quarts de finale du WTA 1000 de Toronto (3−6, 6–0, 6–3), Elina Svitolina a expliqué qu’elle avait particulièrement à coeur de gagner ce match.
Question : « Avez‐vous trouvé ce match particulièrement émouvant ? Car depuis les tribunes, on pouvait voir la longueur de certains échanges, leur intensité. Il y avait beaucoup de drapeaux ukrainiens, et peut‐être que l’enjeu était un peu plus important dans ce match, vu votre adversaire. L’avez-vous ressenti sur le court aussi ? »
Elina Svitolina : « Je ressens un peu plus de pression (contre les joueuses russes) que contre d’autres adversaires. Surtout à ce stade, en quarts de finale, et étant la seule Ukrainienne. Il y a toujours beaucoup d’Ukrainiens à Toronto, mais honnêtement, c’est un beau défi. Leur soutien est formidable, ils sont derrière moi. Cela m’inspire aussi. Non seulement sur le court, mais aussi quand je perds un set et que je ne me sens pas bien, je continue à chercher une solution. Alors dans ces moments‐là, leur soutien est précieux et m’aide à ne pas décevoir mon pays. »
Pour une place en finale, l’épouse de Gaël Monfils va désormais défier la Polonaise Iga Swiatek.
Publié le mardi 11 août 2026 à 15:24