Accueil WTA WTA - Toronto

Elina Svitolina‐Monfils, après sa victoire contre une Russe en quarts de finale : « Je ressens un peu plus de pres­sion que contre d’autres adversaires »

Par
Baptiste Mulatier
-
273

Dans des propos relayés par le média ukrai­nien BTU après sa victoire contre la joueuse russe Ekaterina Alexandrova (19e mondiale) en quarts de finale du WTA 1000 de Toronto (3−6, 6–0, 6–3), Elina Svitolina a expliqué qu’elle avait parti­cu­liè­re­ment à coeur de gagner ce match. 

Question : « Avez‐vous trouvé ce match parti­cu­liè­re­ment émou­vant ? Car depuis les tribunes, on pouvait voir la longueur de certains échanges, leur inten­sité. Il y avait beau­coup de drapeaux ukrai­niens, et peut‐être que l’enjeu était un peu plus impor­tant dans ce match, vu votre adver­saire. L’avez-vous ressenti sur le court aussi ? »

Elina Svitolina : « Je ressens un peu plus de pres­sion (contre les joueuses russes) que contre d’autres adver­saires. Surtout à ce stade, en quarts de finale, et étant la seule Ukrainienne. Il y a toujours beau­coup d’Ukrainiens à Toronto, mais honnê­te­ment, c’est un beau défi. Leur soutien est formi­dable, ils sont derrière moi. Cela m’inspire aussi. Non seule­ment sur le court, mais aussi quand je perds un set et que je ne me sens pas bien, je continue à cher­cher une solu­tion. Alors dans ces moments‐là, leur soutien est précieux et m’aide à ne pas déce­voir mon pays. »

Pour une place en finale, l’épouse de Gaël Monfils va désor­mais défier la Polonaise Iga Swiatek. 

Publié le mardi 11 août 2026 à 15:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥