Dans des propos relayés par le média ukrai­nien BTU après sa victoire contre la joueuse russe Ekaterina Alexandrova (19e mondiale) en quarts de finale du WTA 1000 de Toronto (3−6, 6–0, 6–3), Elina Svitolina a expliqué qu’elle avait parti­cu­liè­re­ment à coeur de gagner ce match.

Question : « Avez‐vous trouvé ce match parti­cu­liè­re­ment émou­vant ? Car depuis les tribunes, on pouvait voir la longueur de certains échanges, leur inten­sité. Il y avait beau­coup de drapeaux ukrai­niens, et peut‐être que l’enjeu était un peu plus impor­tant dans ce match, vu votre adver­saire. L’avez-vous ressenti sur le court aussi ? »

Elina Svitolina : « Je ressens un peu plus de pres­sion (contre les joueuses russes) que contre d’autres adver­saires. Surtout à ce stade, en quarts de finale, et étant la seule Ukrainienne. Il y a toujours beau­coup d’Ukrainiens à Toronto, mais honnê­te­ment, c’est un beau défi. Leur soutien est formi­dable, ils sont derrière moi. Cela m’inspire aussi. Non seule­ment sur le court, mais aussi quand je perds un set et que je ne me sens pas bien, je continue à cher­cher une solu­tion. Alors dans ces moments‐là, leur soutien est précieux et m’aide à ne pas déce­voir mon pays. »

Pour une place en finale, l’épouse de Gaël Monfils va désor­mais défier la Polonaise Iga Swiatek.