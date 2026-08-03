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Iga Swiatek : « Après ma défaite à Wimbledon, je n’ai regardé aucun match. Sauf ceux d’un joueur en particulier »

Par
Thomas S
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De passage ce dimanche en confé­rence de presse d’avant tournoi sur le WTA 1000 de Toronto, Iga Swiatek a évoqué la coupure effec­tuée après sa défaite au troi­sième tour de Wimbledon.

Un repos béné­fique pour celle qui fait son grand retour à Toronto et qui n’a jamais brillé sur l’Open du Canada (une demi‐finale en quatre éditions). 

« Après ma défaite à Wimbledon, j’ai passé sept ou huit jours en Grèce avec mes amis. C’était très sympa et, surtout, l’occasion de me décon­necter complè­te­ment du tennis. J’ai juste suivi les perfor­mances d’Hubert Hurkacz à Wimbledon, mais je n’ai prati­que­ment regardé aucun match. C’était une bonne occa­sion de me détendre et de vivre une vie diffé­rente de celle du tennis », a déclaré la Polonaise avant d’évo­quer sa présence au Canada. « Je suis très heureuse d’être ici. La dernière fois que je suis venue, c’était en 2022, j’ai donc presque l’impression d’arriver dans un nouvel endroit. Je connais parfai­te­ment la plupart des tour­nois du circuit, mais celui‐ci un peu moins. Je me suis préparée pour la saison sur surface dure à Varsovie et nous pour­sui­vons main­te­nant ce travail ici. »

Publié le lundi 3 août 2026 à 17:57

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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