De passage ce dimanche en confé­rence de presse d’avant tournoi sur le WTA 1000 de Toronto, Iga Swiatek a évoqué la coupure effec­tuée après sa défaite au troi­sième tour de Wimbledon.

Un repos béné­fique pour celle qui fait son grand retour à Toronto et qui n’a jamais brillé sur l’Open du Canada (une demi‐finale en quatre éditions).

« Après ma défaite à Wimbledon, j’ai passé sept ou huit jours en Grèce avec mes amis. C’était très sympa et, surtout, l’occasion de me décon­necter complè­te­ment du tennis. J’ai juste suivi les perfor­mances d’Hubert Hurkacz à Wimbledon, mais je n’ai prati­que­ment regardé aucun match. C’était une bonne occa­sion de me détendre et de vivre une vie diffé­rente de celle du tennis », a déclaré la Polonaise avant d’évo­quer sa présence au Canada. « Je suis très heureuse d’être ici. La dernière fois que je suis venue, c’était en 2022, j’ai donc presque l’impression d’arriver dans un nouvel endroit. Je connais parfai­te­ment la plupart des tour­nois du circuit, mais celui‐ci un peu moins. Je me suis préparée pour la saison sur surface dure à Varsovie et nous pour­sui­vons main­te­nant ce travail ici. »