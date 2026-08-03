De passage ce dimanche en conférence de presse d’avant tournoi sur le WTA 1000 de Toronto, Iga Swiatek a évoqué la coupure effectuée après sa défaite au troisième tour de Wimbledon.
Un repos bénéfique pour celle qui fait son grand retour à Toronto et qui n’a jamais brillé sur l’Open du Canada (une demi‐finale en quatre éditions).
« Après ma défaite à Wimbledon, j’ai passé sept ou huit jours en Grèce avec mes amis. C’était très sympa et, surtout, l’occasion de me déconnecter complètement du tennis. J’ai juste suivi les performances d’Hubert Hurkacz à Wimbledon, mais je n’ai pratiquement regardé aucun match. C’était une bonne occasion de me détendre et de vivre une vie différente de celle du tennis », a déclaré la Polonaise avant d’évoquer sa présence au Canada. « Je suis très heureuse d’être ici. La dernière fois que je suis venue, c’était en 2022, j’ai donc presque l’impression d’arriver dans un nouvel endroit. Je connais parfaitement la plupart des tournois du circuit, mais celui‐ci un peu moins. Je me suis préparée pour la saison sur surface dure à Varsovie et nous poursuivons maintenant ce travail ici. »
Publié le lundi 3 août 2026 à 17:57