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Iga Swiatek en remet une couche après son titre : « Ça me met en colère car ça ne devrait pas être comme ça »

Par
Baptiste Mulatier
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« Ces derniers mois n’ont pas été faciles. Je suis vrai­ment contente d’avoir continué à me concen­trer sur ma progres­sion, malgré toutes les opinions que beau­coup de gens expriment chaque jour à mon sujet sur Internet. Je veux dédier ce titre à tous ceux qui sont confrontés à des juge­ments injustes et à la haine », a lâché Iga Swiatek lors de son discours après sa victoire contre Elena Rybakina en finale du WTA 1000 de Toronto (6−2, 6–3).

En confé­rence de presse, la sextuple lauréate en Grand Chelem a expliqué cette déclaration. 

« Ce que j’ai mentionné dans mon discours, ce sont les juge­ments injustes, et parfois, le fait que les gens se contentent de juger et de haïr. Mais l’im­por­tant, c’est la manière de se créer un espace pour pouvoir se concen­trer unique­ment sur soi‐même. Ce n’est pas si facile à faire. Le plus positif de ces deux semaines pour moi, c’est que j’ai en quelque sorte pu lâcher prise. Cette colère est apparue après ma victoire. Mais tout au long de ce processus, je me suis vrai­ment concen­trée sur mon évolu­tion et mes progrès. J’ai l’impression d’avoir travaillé dur malgré tout ce bruit, ce bruit inutile, et c’est ce qui me met en colère. Parce que ça ne devrait pas être comme ça et que ça n’a pas besoin d’être comme ça. »

Publié le vendredi 14 août 2026 à 15:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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