Iga Swiatek s’est quali­fiée cette nuit pour les demi‐finales du Masters 1000 de Toronto.

Elle s’est faci­le­ment imposée face à la Russe Diana Shnaider sur le score sévère de 6–2, 6–1.

Associée depuis peu à l’ancien coach de Nadal, et plus récem­ment d’Emma Raducanu, la Polonaise est revenue en confé­rence de presse d’après-match sur sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec l’entraîneur espagnol :

« Cette séré­nité sur le court était l’ob­jectif dès le début de ma colla­bo­ra­tion avec Francis, mais il est vrai que durant cette période de Grand Chelem estival et les diffé­rents tour­nois que j’ai disputés… Vous savez, jouer sur terre battue avec tout le bruit ambiant habi­tuel sur cette surface, parfois ça ne faci­lite pas les choses. Je n’avais pas la luci­dité néces­saire pour toujours appli­quer ses consignes. Ici, j’ai l’im­pres­sion que c’est devenu une habi­tude, quelque chose de plus naturel. C’est vrai­ment comme ça que je veux jouer, avec cette patience. J’ai le senti­ment que l’an dernier, je jouais parfois trop vite et trop à plat, en prenant des déci­sions risquées. Ce style de jeu me convient mieux. Ce que j’es­saie de faire main­te­nant corres­pond davan­tage à mon style. Le travail que nous effec­tuons avec Francis Roig est vrai­ment béné­fique, et je pense que la période la plus stres­sante de la saison est passée. »

L’ancienne numéro une mondiale ne tarit pas d’éloges sur son nouvel entraî­neur, qui lui permet de retrouver confiance dans son jeu.

Swiatek retrou­vera en demi‐finale Elina Svitolina pour une place en finale.

L’Ukrainienne est revenue un peu plus tôt sur la forme impres­sion­nante d’Iga dans ce tournoi.