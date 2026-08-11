Iga Swiatek s’est qualifiée cette nuit pour les demi‐finales du Masters 1000 de Toronto.
Elle s’est facilement imposée face à la Russe Diana Shnaider sur le score sévère de 6–2, 6–1.
Associée depuis peu à l’ancien coach de Nadal, et plus récemment d’Emma Raducanu, la Polonaise est revenue en conférence de presse d’après-match sur sa nouvelle collaboration avec l’entraîneur espagnol :
« Cette sérénité sur le court était l’objectif dès le début de ma collaboration avec Francis, mais il est vrai que durant cette période de Grand Chelem estival et les différents tournois que j’ai disputés… Vous savez, jouer sur terre battue avec tout le bruit ambiant habituel sur cette surface, parfois ça ne facilite pas les choses. Je n’avais pas la lucidité nécessaire pour toujours appliquer ses consignes. Ici, j’ai l’impression que c’est devenu une habitude, quelque chose de plus naturel. C’est vraiment comme ça que je veux jouer, avec cette patience. J’ai le sentiment que l’an dernier, je jouais parfois trop vite et trop à plat, en prenant des décisions risquées. Ce style de jeu me convient mieux. Ce que j’essaie de faire maintenant correspond davantage à mon style. Le travail que nous effectuons avec Francis Roig est vraiment bénéfique, et je pense que la période la plus stressante de la saison est passée. »
L’ancienne numéro une mondiale ne tarit pas d’éloges sur son nouvel entraîneur, qui lui permet de retrouver confiance dans son jeu.
Swiatek retrouvera en demi‐finale Elina Svitolina pour une place en finale.
L’Ukrainienne est revenue un peu plus tôt sur la forme impressionnante d’Iga dans ce tournoi.
Publié le mardi 11 août 2026 à 10:56