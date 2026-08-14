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Iga Swiatek, tombeuse de Rybakina en finale à Toronto : "Ces derniers mois n’ont pas été faciles. Je suis vraiment contente d’avoir continué à me concentrer sur ma progression, malgré toutes les opinions que beaucoup de gens expriment chaque jour à mon sujet sur Internet"

Par
Jean Muller
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Les observateurs du circuit ne l'avaient que peu vu cette saison, mais la Iga Swiatek impitoyable sur le court est de retour. Près d'un an après son dernier titre, au WTA 1000 de Cincinnati, la Polonaise renoue avec le succès à l'Open du Canada.

Toujours dans la volonté d'asphyxier son adversaire à chaque coup, la sextuple championne en Grand Chelem a livré une copie parfaite contre Elena Rybakina en finale (6-2, 6-3). Un sacre dans l'Ontario arrivant au meilleur moment pour la huitième joueuse mondiale qui fait le plein de confiance, avant Cincinnati où elle devra défendre 1000 points.

Lors de la remise des prix, Swiatek a insisté sur l'importance de ce titre pour son capital confiance.

« Je suis vraiment ravie de ce tournoi. Ça compte énormément pour moi. Ces derniers mois n’ont pas été faciles. Je suis vraiment contente d’avoir continué à me concentrer sur ma progression, à modifier un peu mon jeu, à m’améliorer… malgré toutes les opinions que beaucoup de gens expriment chaque jour à mon sujet sur Internet. Ce n’est pas facile de gérer tout ça. Je suis heureuse que la réalité soit différente. La réalité, c’est que j’ai des gens qui me connaissent très bien et qui me soutiennent. Ils sont là pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Il faut juste continuer à aller de l’avant, tu sais. Je veux dédier ce titre à tous ceux qui sont confrontés à des jugements injustes et à la haine. Continuez simplement à aller de l’avant et à progresser. Restez concentrés sur vous-mêmes. Vous savez ce qui est le mieux pour vous, souvenez-vous toujours de ce qui vous attend et de ce qui est possible. »

Publié le vendredi 14 août 2026 à 08:52

A propos de l'auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de journaliste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régionale et presse nationale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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