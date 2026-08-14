Les observateurs du circuit ne l'avaient que peu vu cette saison, mais la Iga Swiatek impitoyable sur le court est de retour. Près d'un an après son dernier titre, au WTA 1000 de Cincinnati, la Polonaise renoue avec le succès à l'Open du Canada.

Toujours dans la volonté d'asphyxier son adversaire à chaque coup, la sextuple championne en Grand Chelem a livré une copie parfaite contre Elena Rybakina en finale (6-2, 6-3). Un sacre dans l'Ontario arrivant au meilleur moment pour la huitième joueuse mondiale qui fait le plein de confiance, avant Cincinnati où elle devra défendre 1000 points.

Lors de la remise des prix, Swiatek a insisté sur l'importance de ce titre pour son capital confiance.

Iga Swiatek dedicates her Toronto title to anyone who is dealing with unfair judgment and hate



“I’m really happy about this tournament. It means so so much to me. These past months were not easy. I’m really happy I kept focusing on growing, changing my game a little bit,… pic.twitter.com/ZhkaPmDMYH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 13, 2026

« Je suis vraiment ravie de ce tournoi. Ça compte énormément pour moi. Ces derniers mois n’ont pas été faciles. Je suis vraiment contente d’avoir continué à me concentrer sur ma progression, à modifier un peu mon jeu, à m’améliorer… malgré toutes les opinions que beaucoup de gens expriment chaque jour à mon sujet sur Internet. Ce n’est pas facile de gérer tout ça. Je suis heureuse que la réalité soit différente. La réalité, c’est que j’ai des gens qui me connaissent très bien et qui me soutiennent. Ils sont là pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Il faut juste continuer à aller de l’avant, tu sais. Je veux dédier ce titre à tous ceux qui sont confrontés à des jugements injustes et à la haine. Continuez simplement à aller de l’avant et à progresser. Restez concentrés sur vous-mêmes. Vous savez ce qui est le mieux pour vous, souvenez-vous toujours de ce qui vous attend et de ce qui est possible. »