Tenante du titre du WTA 1000 du Canada, Jessica Pegula abor­dait cette semaine un des tour­nois les plus impor­tants de sa saison, avec 1000 points à défendre.

L’Américaine réalise jusqu’ici un tournoi parfait, puis­qu’elle s’est quali­fiée en finale en battant Diana Shnaider (6−4, 6–3) et qu’elle n’a pour le moment pas perdu le moindre set du tournoi.

Elle sera opposée à sa compa­triote Amanda Anisimova, mais s’est montrée assez critique envers le niveau de jeu global du tournoi, après sa victoire en demi‐finale.

« Je dirais que je jouais proba­ble­ment mieux l’année dernière, mais pour être honnête, ça me semble bizarre cette semaine, je n’ai pas l’im­pres­sion que quiconque joue un bon tennis, ce sont des matchs plutôt moches. Je ne sais pas vrai­ment pour­quoi. Je pense que nous reve­nons à notre routine habi­tuelle, avec des balles plus légères, qui volent peut‐être un peu plus vers nous, et puis évidem­ment, ces derniers jours, les condi­tions ont été vrai­ment très diffi­ciles, donc c’est diffi­cile de donner une idée précise de la façon dont je joue. »